O Benfica é uma equipa que Rodrigo Zalazar conhece bem e contra quem gosta de jogar. O internacional uruguaio, que nasceu em Espanha, marcou nos últimos três confrontos com os encarnados e deixou um aviso ao Real Madrid.

«São uma equipa que nos motiva muito quando jogamos contra eles por causa da dimensão que têm e do que significa para nós competir contra uma grande equipa europeia, com jogadores de renome internacionalmente. O Benfica é como o Real Madrid em Portugal. Está claro que geralmente lhes causamos problemas e eu pessoalmente reconheço que me tenho saído bem», confessou o médio do Sporting de Braga, em entrevista ao AS.

Zalazar contou que os bracarenses viram a «loucura» do golo de Anatoliy Trubin durante a concentração no hotel e falou sobre os erros que os «merengues» cometeram.

«Temos de partir do princípio de que jogar na Luz é complicado porque os adeptos deles pressionam muito e eles são muito intensos. Aproveitaram quase todas as segundas bolas e aproveitaram bem as suas chances. Foi um jogo equilibrado, mas o Benfica deu um extra», frisou.

O internacional uruguaio também deixou muitos elogios a Gianluca Prestianni, um dos melhores em campo no Benfica-Real Madrid e que despertou curiosidade na imprensa espanhola. «Gosto muito desse miúdo, porque ele é muito rápido, elétrico e pode arrancar pelos dois lados. Ele parecia muito motivado contra o Real Madrid e foi um dos melhores. Causou muitos problemas porque é muito difícil parar.»

«Também já enfrentei o Carreras, que é um jogador fenomenal e muito rápido. Sempre foi difícil para mim jogar contra ele, mas é verdade que o Prestianni é habilidoso e desequilibra. Contra avançados assim, todos precisam de ajuda, não importa o quão bom és.»

Zalazar também elogiou Andreas Schjelderup. «Outro craque. Desde que chegou, ele sempre fez a diferença. Está sempre bem posicionado, ajuda muito a equipa defensivamente e também tem boa chegada vindo de trás, como o Real Madrid conseguiu ver.»

«O líder é Otamendi por causa da sua agressividade e hierarquia. Ele contagia os seus companheiros e é um competidor nato. Também adoro o Pavlidis, o avançado grego, porque ele tem qualidade, trabalho e golos», afirmou.

O médio do Sp. Braga apontou que «a força do Benfica está no grupo, na intensidade, na motivação e na mentalidade vencedora deles».

«Se colocarem essas características em prática, são muito difíceis de superar. Já vimos contra o Real Madrid do que eles são capazes», alertou.

Zalazar destacou ainda a «magnitude» de José Mourinho e deixou alguns conselhos a Álvaro Arbeloa.

«Suponho que o Real Madrid terá mais intensidade e vai morder desde o início, e o Benfica vai manter a filosofia do 4-2 porque esteve muito bem. Depois do que sofreram da última vez, imagino que a equipa do Real Madrid vai aparecer como motas, porque a derrota deve tê-los magoado muito e eles vão querer vingança», disse.

«Conselho a Arbeloa? A primeira coisa é que ele precisa de igualar a intensidade do Benfica. Ele precisa de sair com a faca n os dentes porque, se não fizer isso, terão dificuldades de novo. É uma condição indispensável se quiser alcançar um bom resultado. Se ele conseguir isso, com as individualidades que tem, vai causar muito dano.»

Conhecedor da realidade do Benfica, Zalazar também acredita em nova vitória dos encarnados. «Para o jogo em Lisboa, eu diria empate 2-2 ou vitória do Benfica por 3-2. Real a ganhar na Luz? É difícil para mim imaginar. Pode vencer, obviamente, mas dado os precedentes e conhecendo o Benfica, prevejo o que já disse. Vai ser muito difícil para o Real Madrid vencer.»

«Futuro? No verão veremos...»

Com 16 golos e quatro assistências em 35 jogos e depois da transferência falhada para o Zenit, Zalazar confessou que sabe do interesse de outros clubes e está pronto para dar um salto no final da época, apesar de se sentir confortável em Braga.

«Sei que há equipes interessadas e vamos ver o que acontece. Para cada jogador é importante avançar, continuar a aprender e mostrar as suas qualidades em níveis mais altos, mas agora estou muito focado em ajudar a minha equipa e muito feliz em Braga. No verão veremos o que acontece com o meu futuro e com o Mundial, no qual espero participar», concluiu.