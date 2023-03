O Chelsea virou a eliminatória contra o Borussia Dortmund e confirmou um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Depois da derrota por 1-0 na Alemanha, os blues fizeram o que não faziam desde dezembro: marcaram dois golos num jogo oficial. E ganharam a contenda.



Os londrinos entraram muito fortes no encontro e criaram várias oportunidades para marcar. E foi Félix quem pegou na batuta: primeiro driblou Sule e viu Meyer negar-lhe o golo e depois, serviu Havertz, mas o alemão atirou à malha lateral.



Os germânicos sofreram, mas resistiram. A única baixa a registar foi Brandt, que saiu lesionado e deu lugar a Reyna. Aos 17 minutos, o líder da Bundesliga, a par do Bayern, deu o primeiro sinal de perigo num livre direto de Reus travado de forma excelente por Kepa.



O último quarto de hora da primeira parte foi totalmente dominado pelo Chelsea. As oportunidades sucederam-se junto da baliza de Meyer e o golo parecia uma questão de tempo sobretudo depois da bola de Havertz que bateu no poste e atravessou toda a linha de golo, além de um falhanço inacreditável de Koulibaly.



Esse tal golo, que acabaria por igualar a eliminatória, foi anotado por Raheem Sterling. Um lance feliz do inglês que começou por falhar o primeiro remate, mas lá acabou por fuzilar Meyer. O resultado era justo ao intervalo.



Aguardava-se com expetativa o que Terzic iria apresentar para a segunda parte. Porém, nem houve tempo para perceber qual seria a abordagem do técnico alemão para a etapa complementar uma vez que o Chelsea saltou para a frente da eliminatória por volta dos 50 minutos.



O árbitro, alertado pelo VAR, apitou braço na bola de Wolf na área. Ora, Kai Havertz falhou o primeiro penálti - acertou no poste -, mas o lance foi repetido pelo facto de os jogadores terem entrado na área antes do pontapé do avançado. À segunda, o alemão bateu para o mesmo lado, mas desta vez colocou a bola no fundo da baliza do Dortmund.



Potter tirou Félix pouco depois (e o português não gostou nada) e procurou segurar a preciosa vantagem na eliminatória. Mais tarde, entraram Gallagher, Zakaria e Pulisic para ajudar à resistência dos blues face ao assalto do rival.



O Dortmund não mostrou capacidade para encostar o oponente às cordas. Ainda assim, conseguiu duas boas oportunidades: se Bellingham falhou de forma imperdoável na pequena área, Wolf atirou à figura de Kepa.

Respira de alívio o Chelsea (e sobretudo, Graham Potter).

[Imagens vídeo ELEVEN SPORTS]