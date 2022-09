O Chelsea continua sem vencer na Liga dos Campeões, ao empatar esta quarta-feira em casa frente ao Salzburgo (1-1).

Na estreia de Graham Potter no banco dos blues, os londrinos até se adiantaram no marcador aos 48 minutos com uma finalização de Raheem Sterling, após passe de Mason Mount.

Mas aos 75 minutos, Okafor marcou para os austríacos e empatou o encontro.

Com este resultado, o Chelsea ocupa a última posição do Grupo E, enquanto que o Salzburgo é terceiro com dois pontos, num gurpo que é agora liderado pelo Milan, que venceu o Dínamo Zagreb por 3-1.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]