N'Golo Kanté e Joshua Kimmich foram eleitos os melhores em campo nos respetivos jogos.



O internacional francês esteve em destaque no triunfo do Chelsea contra o Atlético enquanto o alemão brilhou na vitória do Bayern Munique contra a Lazio.



Assim sendo, este duo vai concorrer com Modric e Kevin De Bruyne para o prémio de jogador da semana.