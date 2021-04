Kanté, Di María, De Bruyne e Benzema são os nomeados para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.



O campeão do Mundo pela França foi, de resto, eleito o melhor em campo no Chelsea-Real Madrid enquanto o avançado gaulês fez o golo espanhol. Por sua vez, o internacional argentino do PSG fez a assistência para o golo de Marquinhos contra o City e de Bruyne respondeu com um golo.