A UEFA anunciou esta quinta-feira a abertura de um processo disciplinar a Pedro Neto devido a um incidente ocorrido no final do jogo entre o PSG e o Chelsea (5-2), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o organismo que tutela o futebol europeu, o jogador dos blues é acusado de comportamento antidesportivo ao abrigo do artigo 15(1)(a)(v) do regulamento disciplinar.

A UEFA informou ainda que os seus órgãos disciplinares irão decidir o caso «no devido tempo», sendo que Pedro Neto pode ficar suspenso no mínimo por um jogo na competição.

De recordar, já nos descontos da partida, o internacional português empurrou um apanha-bolas, provocando a queda do jovem. O episódio gerou alguma confusão no relvado e o jogador internacional português acabou por pedir desculpa pelo sucedido numa entrevista à TNT Sports.

(Artigo atualizado às 12h48)