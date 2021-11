O Chelsea deu esta terça-feira um passo significativo para os oitavos de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Malmö, na Suécia, com um golo solitário de Ziyech.

Uma vitória difícil, mas que permite aos campeões europeus em título juntarem-se à Juventus no topo da classificação do Grupo H, com 9 pontos, ficando agora a aguardar pelo resultado da equipa de Turim que, ainda esta noite, recebe o Zenit de São Petersburgo.

O Malmö ofereceu boa réplica aos campeões da Europa e aguentou o nulo até aos 56 minutos, altura em que o Chelsea abriu o marcador na sequência de uma transição rápida, conduzida por Hudson-Odoi que, depois de correr meio-campo, cruzou para o segundo poste onde surgiu Ziyech a encostar.

Um único golo que vale três pontos preciosos para a equipa de Stamford Bridge que fica agora muito perto de garantir a qualificação para a fase a eliminar nos dois jogos que ainda tem por realizar.