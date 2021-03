O diretor técnico do Chelsea, Petr Cech, afirmou esta sexta-feira que o emblema inglês «respeita a história» do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol e garantiu que os blues vão estar preparados para os quartos de final.

«Nesta fase, todas as equipas são grandes equipas. O FC Porto é um adversário que respeitamos, que tem história na Liga dos Campeões e no futebol europeu. Estaremos preparados e prontos para jogar com o FC Porto», disse Petr Cech, em declarações à UEFA.

Sem admitir qualquer favoritismo na eliminatória, o antigo guarda-redes checo, que defendeu a baliza do Chelsea durante várias temporadas, considerou que os triunfos sobre o Atlético Madrid nos oitavos deram uma grande confiança à equipa liderada pelo alemão Thomas Tuchel.

«Sabemos que estamos num bom momento e que podemos competir com qualquer equipa e ganhar qualquer jogo», frisou.

A primeira mão dos quartos de final vai ser disputada em casa dos dragões, em 06 ou 07 de abril, e o segundo jogo previsto para Londres, uma semana depois, em 13 e 14 de abril.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus, de Cristiano Ronaldo, nos oitavos de final, assegurou a 11.ª presença do clube entre os oito melhores da Liga dos Campeões.

Já o Chelsea eliminou na ronda anterior os espanhóis do Atlético de Madrid, de João Félix, vencendo ambas as partidas.

A final da Champions está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.