César Azpilicueta, capitão do Chelsea, teve um acordar de sonho, neste domingo.

Além de ter acordado campeão europeu, um dia depois de o Chelsea vencer o Manchester City na final da Liga dos Campeões que se disputou no Estádio do Dragão, o defesa espanhol pôde contemplar a vista do rio Douro, com a ponte D. Luís e o Porto como pano de fundo para o pequeno almoço do troféu da Champions.

Nada mau, pois não?