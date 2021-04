Ligado ao Chelsea há mais de 15 anos, Paulo Ferreira falou em exclusivo à Eleven sobre o duelo desta quarta-feira entre duas equipas pelas quais venceu a Liga dos Campeões, primeiro pelo FC Porto (2004) e depois, em 2012, pelos ingleses.

«São dois clubes onde joguei, onde fui feliz e ganhei a Liga dos Campeões. Por um lado senti-me feliz por vê-las defrontarem-se, mas por outro triste porque uma delas ficará já pelo caminho e gostaria de vê-las mais à frente», afirmou o agora loan player technical coach do Chelsea.

Paulo Ferreira recordou a conquista de 2004 sob o comando de José Mourinho, estabeleceu diferenças entre o peso dos títulos de uma equipa para a outra e explicou aquilo que permite aos dragões encurtar regularmente distâncias para a elite europeia. «Guardo as melhores recordações, porque foi um ano fantástico para todos nós. Entrámos na história do clube e, como jovem, estrear-me nessa competição foi qualquer coisa. Ganhar pelo FC Porto tem outra importância se compararmos a nível financeiro com grandes clubes a nível europeu que têm outra capacidade, outros recursos que infelizmente o FC Porto não tem. Mas, como grande clube que é, consegue sempre contratar bem, jogadores que se encaixam bem no clube, e que conseguem grandes resultados. E por aí vê-se a excelente campanha que o clube tem vindo a fazer», apontou Paulo Ferreira, que jogou os azuis e brancos entre 2002 e 2004, altura em que se transferiu para o Chelsea, onde atuou até terminar a carreira em 2013.