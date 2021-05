Thiago Silva, jogador do Chelsea, em declarações à ELEVEN na zona de entrevistas rápidas após a conquista da Liga dos Campeões. O defesa brasileiro recordou a curta passagem pelo FC Porto há mais de década e meia e uma doença grave que teve de superar muito antes de conseguir afirmar-se no futebol europeu:

«Um dos piores momentos da minha vida começou aqui no Porto. Fui curado aqui e fui campeão da Champions aqui. As coisas estão no plano de Deus e não tem como dar errado. Por vezes só entendemos depois e hoje entendo que todo o sacrifício que fiz foi válido para estar hoje a levantar esta taça tão importante.

Quando fiquei a saber que jogo seria transferido para Porto vieram-me à memória situações passadas: a tuberculose, ter passado seis meses internado e de hoje poder festejar aqui.»