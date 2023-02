O Chelsea perdeu em Dortmund por 1-0 por culpa de um golo de Karim Adeyemi num lance em que Enzo Fernández não ficou muito bem na fotografia. O internacional argentino mostrou-se impotente para travar a velocidade do avançado alemão do Borussia que seguiu para a baliza e facilmente bateu Kepa.



O ex-Benfica teve o apoio de Thiago Silva que fez questão de o defender depois de ter lido uma publicação de um jornal nas redes sociais que não foi do seu agrado. A TNT Sports Brasil referiu, com humor, que Enzo «ainda está à procura de Adeyemi» e o internacional canarinho considerou a publicação uma «falta de respeito».



«Falta de respeito. Seja mais sério com o seu trabalho», escreveu o capitão do Chelsea.