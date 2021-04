No passado domingo, um dia depois da goleada sofrida em casa frente ao WBA (5-2), Rudiger e Kepa Arrizabalaga tiveram uma pequena altercação no treino do Chelsea e Tuchel enviou o alemão para o banho, segundo escreveu a imprensa inglesa.



Na antevisão do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o FC Porto, o técnico germânico confirmou o incidente durante a sessão de trabalho e laproveitou também para o desvalorizar.



«É natural que haja reação a um jogo como este. Devemos aceitar e ver como uma coisa boa. É claro que existem regras, mas as coisas estão resolvidas», começou por dizer.

«Não foi sério. Foi um pequeno incidente no treino em que as coisas aqueceram entre o Rudiger e o Kepa. Acalmámos a situação calmamente. Eles mostraram o quanto se respeitam mutuamente. A forma como eles lidaram com a situação foi impressionante. O ambiente ficou bom logo a seguir», acrescentou.



