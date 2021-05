Thomas Tuchel não poupou elogios à equipa do Chelsea após a passagem à final da Liga dos Campeões, garantida com um triunfo por 2-0 contra o Real Madrid.



«Merecemos ganhar. A primeira parte foi difícil, o Real Madrid teve muita posse de bola e fez-nos sofrer. Ainda assim, criámos perigo cada vez que recuperámos a bola. Nunca perdemos o desejo de defender. A segunda parte foi ainda melhor. Fizemos uma grande exibição e poderíamos ter feito mais golos para estarmos em segurança. Mas não há tempo para fazer críticas, conseguimos um feito fantástico. Parabéns à equipa», disse, em declarações à BT Sport.



O alemão comentou ainda o registo inédito que alcançou ao tornar-se no primeiro treinador a chegar à final da Champions de forma consecutiva por equipas diferentes.



«Estou a fazer alguma coisa bem? Talvez não, não estou no mesmo clube (risos). Estou muito feliz por termos chegado à final da Liga dos Campeões. Estou agradecido de poder viver o futebol com esta paixão a este nível e por treinar esta equipa», atirou.



Tuchel preferiu não antecipar a final com o Manchester City, a poucos dias das duas equipas se defrontarem no Etihad, numa partida a contar para a Liga inglesa.



«Nunca podes planear nada como jogador ou treinador. Man. City? Perguntem-me na semana da final. Espero que não, mas podem existir lesões. Temos de esperar. Espero que possamos ter toda a gente disponível e uma boa atmosfera. Ainda não acabou. Queremos ganhar em Istambul», concluiu.