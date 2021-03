Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, recusa o rótulo de «favorito», depois do sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões ter colocado o FC Porto no caminho dos Blues. O treinador alemão está satisfeito por jogar o segundo jogo em casa, mas lembra que a equipa de Sérgio Conceição acabou de deixar a Juventus pelo caminho.

«Antes de mais, quero dizer que estou contente por não jogarmos contra uma equipa inglesa numa prova europeia. A Champions League é isso mesmo, sempre preferi jogar contra equipas de outros países. Depois, temos a segunda mão em casa, é algo que sabe bem, começar fora e ter, talvez, uma ligeira vantagem por terminarmos em casa», começou por referir o treinador da equipa londrina.

A verdade é que o FC Porto era o adversário que todos queriam defrontar antes do sorteio. «Claro que muita gente vai apontar-nos como favoritos contra o FC Porto. Isso não vai ajudar. Podem ir a Turim perguntar se ajuda ser favorito», acrescentou Tuchel.

O treinador alemão defende que primeiro é preciso ter respeito pelo adversário, só depois se pode pensar em vencer. «Temos confiança e estamos comprometidos. Vamos defrontar um adversário forte com todo o respeito, mas agora estamos nos quartos de final e pensamos como podemos ganhar. O único foco é chegar às meias-finais», destacou ainda.