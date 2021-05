Thomas Tuchel garante que o Chelsea está preparado e focado para bater o Manchester City, este sábado, no Estádio do Dragão, na final da Liga dos Campeões de 2020/21. O treinador alemão considera a equipa de Pep Guardiola uma das melhores da Europa, até pela diferença pontual na Premier League, mas recorda a sua equipa bateu os citizens por duas vezes esta época. Quanto ao duelo particular com o treinador catalão, Tuchel diz que este sábado vai jogar-se futebol e não um jogo de ténis.

«Tenho a certeza absoluta que toda a gente quer vencer e no desporto de alta competição tem a ver com a fome que tens de vencer. Senti o meu grupo muito concentrado, focado e disciplinado nesta semana de trabalho. É muito bom sentir esta confiança na véspera de uma final. Tivemos duas sessões de treino em Londres – ontem fizemos um treino tático e hoje vamos fazer um último treino para afinar as últimas ideias e sentir o estádio, cheirá-lo. O jogo está cada vez mais próximo. A partir do jantar vamos começar a contagem decrescente para o grande jogo», começou por anunciar numa conferência de imprensa online.

Um duelo entre dois grandes treinadores, mas Tuchel recorda que o futebol é desporto coletivo e que o Chelsea já venceu o City esta época, em Manchester, para a Premier League, e em Wembley, na Taça de Inglaterra. «Nunca diria que sou eu contra o Pep, não vamos ter um jogo de ténis amanhã. O Pep vai preparar a sua equipa e eu vou preparar a minha da melhor forma possível. Tivemos duas experiências em duas competições diferentes com o City. Dois jogos diferentes com diferentes onzes. Tivemos a noção de quanto bravos e corajosos vamos ter de ser em certas zonas do jogo. É sempre difícil defrontar o City, Bayern ou Barcelona com o Pep na linha. Ele gera uma grande crença e sucesso e tem uma mentalidade vencedora enorme», comentou.

Apesar de tudo, Tuchel considera que o City está num patamar acima do Chelsea, até porque somou mais 19 pontos na Premier League. «Talvez nesta altura eles sejam a melhor equipa europeia do mundo e conseguiram uma grande diferença pontual para nós na Premier League, mas conseguimos encurtar essa distância em noventa minutos em Wembley e voltámos a diminuir a diferença em Manchester», apontou.

A final da Liga Europa foi decidida nos penaltis e Tuchel também preparou a sua equipa para essa eventualidade. «Praticamos sempre penaltis quando nos debatemos com um jogo em que haja a possibilidade de haver penaltis. Podemos simular a pressão, a fadiga e antecipar como é que nos vamos sentir amanhã? Não, não podemos. Mesmo assim acreditamos que podemos criar padrões e algum ritmo e foi isso que fizemos. O desempate por penaltis na final da Liga Europa foi fantástico em termos da qualidade dos executantes. Não sei se vamos voltar a ver uma coisas assim. Vinte penaltis seguidos sem ninguém falhar, todos bem marcados», referiu.

Edouard Mendy e Ngolo Kante chegaram a estar em dúvida para o jogo deste sábado, mas o treinador garante que estão os dois disponíveis. «Não temos lesões e espero que continue assim depois do treino de hoje. O Edouard Mendy e o Ngolo Kante estão disponíveis», revelou ainda.