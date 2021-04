Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, em declarações após o triunfo frente ao FC Porto por 2-0, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



«O resultado é excelente. Foi um jogo duro contra uma equipa forte do FC Porto. É difícil jogar contra eles. São um clube orgulhoso, uma equipa emocional e que luta muito. Houve momentos em que sofremos, mas já esperávamos porque as circunstâncias são diferentes. Isto são os quartos de final da Liga dos Campeões e por vezes tens de sofrer. Por outro lado, houve momentos do jogo em que estivemos a um excelente nível.



Era importante reagir depois do último jogo. Alcançámos alguns excelente resultados juntos, mas tínhamos de mostrar que poderíamos fazer melhor do que o que fizemos contra o WBA. Estou muito satisfeito com a exibição da equipa e com o facto de não termos sofrido golos, o que é muito importante.



Senti uma boa atmosfera no balneário. Estamos contentes, mas não demasiado contentes. Estamos conscientes de que hoje fizemos alguns bons ataques e que marcámos dois golos. Foi difícil chegarmos com bola à área adversária e encontrar o ritmo para um ataque continuado. Na segunda parte tivemos um maior controlo do jogo e conseguimos um resultado muito bom. Temos de continuar ao mesmo nível, porque isto são os quartos de final da Liga dos Campeões. Vai ser preciso fazermos uma grande exibição na próxima semana.»