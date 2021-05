Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após ganhar a Liga dos Campeões contra o Man. City (1-0):



«Foi uma enorme experiência e um sucesso tremendo. Todos vamos beneficiar desta conquista e vamos continuar ambiciosos, com vontade de crescer e de evoluir. Foi um feito fantástico, parabéns a todos.



O Manchester CIty é um adversário muito forte. Sabíamos que tínhamos de jogar ao nosso melhor nível para ganhar e foi o que fizemos. Estou muito contente por partilhar este momento com a equipa e com todas as pessoas que trabalharam arduamente neste clube.



Agora vamos celebrar e aproveitar e só depois refletir durante uma ou duas semanas. Quero conquistar o próximo troféu.



Estabelecemos um novo nível de exigência. Assim que as celebrações terminem e quando todos tenham digerido esta experiência, será o momento de crescermos e de sermos uma equipa ainda melhor. É crucial que o façamos. O maior desafio agora é continuarmos ambiciosos.»