O Chelsea recebeu e venceu o Barcelona por 3-0, num jogo que deixou o Barcelona com as contas algo complicadas no que toca à passagem direta para os «oitavos» da Liga dos Campeões.

Pedro Neto foi titular nos blues, que tiveram uma primeira parte verdadeiramente demolidora e com três golos anulados por posição irregular. Ainda assim, foi com alguma naturalidade que a equipa da casa se colocou em vantagem no marcador, graças a uma infelicidade de Koundé.

Dentro da área, o internacional francês rematou contra o colega de equipa e a bola acabou por entrar na própria baliza. As coisas ficaram ainda mais difíceis para Hansi Flick, que viu Ronald Araújo ser expulso em cima do intervalo, por acumulação de amarelos.

A vantagem manteve-se até ao intervalo e a superioridade do Chelsea foi uma constante durante todo o segundo tempo. Aos 55 minutos, Estevão trocou as voltas à defensiva do Barcelona e assinou um belo golo, com o «pior» pé. A passe de Reece James, o avançado brasileiro levou à loucura os milhares de adeptos presentes em Stamford Bridge.

A meio do segundo tempo, o Chelsea conseguiu dar outros contornos a uma vitória que nunca teve discussão possível. O árbitro ainda começou por anular o golo por posição irregular de Enzo Fernández, mas o ex-Benfica estava em jogo e serviu mesmo Delap para o terceiro dos londrinos.

Este triunfo permite ao Chelsea chegar aos 10 pontos na fase de liga da Champions e saltar (à condição) para o quarto posto da tabela, em igualdade pontual com o Dortmund e o Man. City.

Por outro lado, o Barcelona somou o terceiro jogo sem vencer nesta edição da prova e mantém-se com sete pontos, podendo ser ultrapassado por diversos clubes que ainda vão jogar esta quarta-feira.