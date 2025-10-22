O Chelsea recebeu e goleou esta terça-feira o Ajax por 5-1, num encontro a contar para a terceira jornada da fase de liga da Champions.

O rumo da partida ficou logo marcada aos 15 minutos, quando Taylor fez uma falta muito feia sobre Buonannotte e acabou por ver o cartão vermelho direto.

Pouco depois, Guiu (17m) abriu o marcador na sequência de uma jogada confusa, mas o avançado dos blues estava no sítio certo, à hora certa.

Caicedo (27m) dilatou a vantagem britânica com um remate forte, fora da área, com a bola ainda a embater em Sutalo e a enganar Pasveer.

O Ajax reagiu por Weghorst (33m) que converteu uma grande penalidade, mas num novo castigo máximo, Enzo Fernández (45m), devolveu a diferença de dois golo.

Ainda antes do intervalo, Estêvão fez história. Mais um penálti, e o brasileiro tornou-se no jogador mais jovem a marcar pelo Chelsea na Liga dos Campeões.

A segunda parte abriu como a primeira terminou: com um golo da formação britânica. Andrey Santos levou a bola até à entrada da área, o esférico sobrou para Tyrique George (48m) que rematou forte e colocado para o 5-1 final.

Com este triunfo, o Chelsea soma a segunda vitória nesta edição da Liga dos Campeões e está no 11.º lugar com seis pontos, já o Ajax é o lanterna vermelha da competição, sem qualquer ponto somado.