O Borussia Dortmund informou que Reinier está infetado com Covid-19.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o emblema germânico informou que o brasileiro testou positivo no último rastreio e que se encontra assintomático.



O jovem avançado, que está na Alemanha por empréstimo do Real Madrid, é ausência confirmada na equipa de Favre para a receção ao Club Brugge, jogo da quarta jornada do grupo F da Liga dos Campeões.