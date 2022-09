Carl Hoefkens e Sérgio Conceição defrontam-se esta terça-feira nos bancos do Dragão, na 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, mas há muito, muito tempo, ambos já tiveram o seu frente a frente em pleno relvado.

Foi em abril de 2005, e nessa altura Conceição, acabado de sair do FC Porto, abriu o marcador para um triunfo do Standard de Liège por 3-0 sobre o Germinal Beerschot, em jogo da Liga Belga.

Questionado pelo Maisfutebol, Hoefkens recordou o duelo e falou sobre o adversário de amanhã no banco contrário.

«Que ideia tenho de Conceição? Paixão. Enquanto jogador jogava com paixão, como treinador também mantém essa característica. É o que tenho visto. Da forma como dirige as suas equipas, como impõe o seu estilo, faz com que a sua equipa jogue no estilo que pretende», respondeu o antigo internacional belga e agora técnico do Club Brugge.

«O FC Porto é uma equipa muito portuguesa, com muita qualidade e muita técnica. Sei que estão pressionados para obter um bom resultado. Vão tentar condicionar-nos. Temos de estar preparados para isso, mas também mostrar uma mentalidade vencedora e para isso é preciso ter posse de bola», afirmou Hoefkens na conferência de imprensa de antevisão sobre o jogo de amanhã, acrescentando que cada jogo tem de ser visto de forma separada: «O FC Porto é uma equipa muito diferente do Leverkusen. Eles vão mudar alguma coisa em relação ao jogo com o Atlético do Madrid. Temos sobretudo de nos focar em nós próprios», salientou Hoefkens na conferência.»

O médio-defensivo Mats Rits viajou com a equipa para o Porto, porém, ainda continua indisponível, desde que sofreu uma rotura de ligamentos em maio. «Ele ainda não está bem, mas é importante que esteja connosco. Veio com a equipa até para ajudar a manter as boas vibrações no balneário», concluiu o técnico.