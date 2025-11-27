Nordin Jackers vai ficar fora dos relvados durante seis semanas, após ter fraturado duas costelas no jogo diante do Sporting.

O guarda-redes do Club Brugge protagonizou um choque aparatoso com Salvador Blopa, nos minutos finais do encontro, e teve mesmo de ser transportado para o hospital, onde realizou exames para avaliar a gravidade da lesão.

Em comunicado, o clube deseja uma rápida recuperação ao guarda-redes belga de 28 anos, que esta temporada leva 19 jogos pela equipa principal.