Há 2h e 18min
Duas costelas partidas e paragem de seis semanas para o guardião do Brugge
Nordin Jackers protagonizou um choque aparatoso com Salvador Blopa, durante o Sporting-Club Brugge, e teve mesmo de ser transportado de ambulância para o hospital
Nordin Jackers vai ficar fora dos relvados durante seis semanas, após ter fraturado duas costelas no jogo diante do Sporting.
O guarda-redes do Club Brugge protagonizou um choque aparatoso com Salvador Blopa, nos minutos finais do encontro, e teve mesmo de ser transportado para o hospital, onde realizou exames para avaliar a gravidade da lesão.
Em comunicado, o clube deseja uma rápida recuperação ao guarda-redes belga de 28 anos, que esta temporada leva 19 jogos pela equipa principal.
ℹ️ Blessure-update— Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 27, 2025
Na onderzoek in het ziekenhuis werden twee gebroken ribben vastgesteld zonder bijkomende schade.
Nordin zal ongeveer 6 weken buiten strijd zijn.
Get well soon, Jacky! 🫶🏼
