O Club Brugge está nos oitavos de final da Liga dos Campeões depois do triunfo nesta terça-feira frente à Atalanta por 1-3 e vai agora defrontar ou Lille ou Aston Vila na próxima fase da prova milionária.

Os belgas que já tinham vencido na primeira mão por 1-2, começaram a partida da melhor forma. Talbi (3m) abriu o marcador pouco depois do começo do jogo.

O mesmo Talbi (27m) e Jutgla (45m+3) aumentaram para três a diferença no marcador antes do intervalo.

No segundo tempo a Atalanta, com Rui Patrício no banco, reagiu por intermédio de Lookman, logo no primeiro minuto mas foi insuficiente para dar a volta à eliminatória. O avançado inglês ainda falhou uma grande penalidade aos 61 minutos.

A equipa de Bérgamo ficou a jogar com menos uma unidade depois da expulsão de Tolói aos 87 minutos.

Com este triunfo, o Brugge apura-se para os «oitavos» da Champions, repetindo o feito de 2022/23, a Atalanta fica pelo caminho nesta edição da prova.