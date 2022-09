Skov Olsen, uma das figuras do Club Brugge, esteve na sala de imprensa do Dragão a fazer a antevisão do jogo frente ao FC Porto e frisou a vontade de vencer dos campeões belgas, que entraram na Liga dos Campeões a vencer em casa o Bayer Leverkusen.

«Será um jogo difícil. O FC Porto é uma equipa muito forte, pelo que temos de jogar o nosso melhor para poder ganhar algo aqui. Estamos focados em nós próprios e esperamos um jogo de alto nível. Será um combate amanhã», afirmou o internacional dinamarquês, que quando questionado sobre o que considera bom resultado sublinhou: «Estamos aqui para ganhar o jogo. Senão, mais valia ficarmos em casa. Um ponto é também um bom resultado, mas estamos aqui para lutar pelos três pontos.»

Skov Olsen, que leva cinco golos e três assistências neste início de temporada, abordou também o sonho de jogar na Liga dos Campeões, competição em que se estreia esta época aos 22 anos.

«Esta é a minha primeira Liga dos Campeões e é uma boa oportunidade para me mostrar. É a concretização de um sonho. Foi uma das razões pelas quais quis vir para este clube. Apesar de já ter jogado em grandes estádios, a música da Liga dos Campeões antes é qualquer coisa de especial», concluiu.