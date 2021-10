O Sporting somou esta terça-feira os primeiros pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões ao bater o Besiktas, em Istambul, por 4-1, em jogo da terceira jornada do Grupo C.

O capitão Sebastian Coates, com dois golos (16 e 27m), ambos na sequência de pontapés de canto, foi a grande figura deste jogo, uma vez que também esteve na origem da grande penalidade que permitiu a Sarabia fazer o terceiro dos leões aos 44 minutos.

Paulinho ficou o resultado final, já perto do final do jogo, com um golo de belo efeito. Cyle Larin marcou o golo solitário da equipa turca aos 24 minutos.

Confira os VÍDEOS dos golos e a FICHA DO JOGO