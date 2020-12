Confirmada a passagem aos oitavos de final, o FC Porto lucrou, até ao momento neste edição da Champions, 60,5 milhões de euros.



Mas vamos por partes.



Os dragões receberam 42 milhões pela presença na fase de grupos depois de se terem sagrado campeões nacionais na época passada, alcançado entrada direta na prova. A equipa de Sérgio Conceição venceu três encontros, o que lhe permitiu arrecadar 8,1 milhões de euros, e empatou frente aos «citizens», esta noite, somando 900 mil euros. Em suma, os desempenhos nos cinco jogos valeram 9 milhões de euros.



Como o FC Porto passou à fase a eliminar da Liga dos Campeões vai receber mais 9,5 milhões de euros. Somando o dinheiro da entrada na fase de grupos, os prémios monetários alcançados com os resultados e a passagem aos oitavos de final, os campeões nacionais encaixaram 60,5 milhões de euros.



Há receita amealhada, há que ter em conta os três jogos (no mínimo) que o FC Porto ainda vai fazer na Champions e as verbas do «market pool», relativas ao dinheiro gerado pelas transmissões televisivas para cada país. Neste caso, os portistas não terão de dividir o valor com ninguém, visto que são os únicos representantes lusos na prova.