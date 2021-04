O Chelsea repetiu para o jogo desta terça-feira com o FC Porto a convocatória do duelo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O defesa dinamarquês Andreas Christensen esteve entre os 23 jogadores à disposição de Thomas Tuchel, ele que tinha sofrido uma lesão muscular que o levou a falhar a goleada no terreno do Crystal Palace no fim de semana.

Lista de convocados do Chelsea:

- Guarda-redes: Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero e Edouard Mendy.

- Defesas: Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Thiago Silva, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Reece James, César Azpilicueta e Emerson Palmieri.

- Médios: Jorginho, N'Golo Kanté, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech e Kai Havertz.

- Avançados: Tammy Abraham, Timo Werner e Olivier Giroud.