A receção do Barcelona ao Nápoles, jogo relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para 18 de março, vai ser definitivamente à porta fechada, soube-se há instantes.

A possibilidade já estava em cima da mesa, face à ameaça de propagação da epidemia do novo coronavírus, mas agora o clube, em sintonia com La Generalitat, o governo catalão, decidiu mesmo fechar as portas. A UEFA já foi informada sobre a decisão.