O técnico da Lazio, Simone Inzaghi, tem apenas 16 jogadores disponíveis para o encontro frente ao Club Brugge, da segunda jornada do grupo F da Liga dos Campeões.



«Alguns jogadores ficaram em Roma e temos 16 jogadores. O clube vai emitir um comunicado ainda antes do jogo frente ao Club Brugge. Queríamos vir aqui na máxima força ainda para mais após um bom início contra o Dortmund», referiu o treinador, em conferência de imprensa.



Apesar das ausências, Inzaghi prometeu uma equipa «competitiva».



«Infelizmente esta é a nossa situação neste momento. Tenho a certeza que vamos apresentar uma equipa competitiva frente ao Club Brugge que é uma excelente equipa», sublinhou.



Segundo a imprensa italiana, o emblema romano tem vários jogadores infetados com Covid-19. Para já, a Lazio ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema.

