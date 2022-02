O Ajax defronta o Benfica nesta quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O clube neerlandês aterrou nesta terça-feira em Lisboa e assinalou a chegada com um ‘Siuuuuuu’, à Cristiano Ronaldo.

O campeão dos Países Baixos publicou ainda um vídeo com a chegada dos 22 jogadores, com a maior novidade a ser o regresso de Tagliafico, que falhou o último jogo do Ajax.

Lista de convocados:

Remko Pasveer, Andre Onana, Jay Gorter, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Perr Schuurs, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Mohamed Daramy, Steven Berghuis, Dusan Tadic, Sébastien Haller, Antony, Dansentho Taylor Victor e Jensentho Kendus.