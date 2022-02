Cristiano Ronaldo vai reencontrar uma das «suas vítimas» favoritas: o Atlético de Madrid. Nos 35 confrontos com os colchoneros em todas as competições, o internacional português já marcou 25 golos (entre eles quatro hat-tricks).



Há golos de CR7 que os adeptos do emblema de Madrid não esquecem. Um deles decidiu em definitivo a final da Liga dos Campeões em Lisboa e o outro, no desempate por penáltis na final da prova em Milão.



Ronaldo é, pois claro, o máximo goleador da Champions com 140 golos em 181 jogos. Esta será, de resto, a 18.ª vez que o jogador de 37 anos vai disputar uma fase a eliminar da maior prova de clubes da UEFA.



O capitão da seleção nacional apenas perdeu por quatro vezes nos oitavos de final, duas contra o FC Porto e outras tantas diante do Lyon. Os dragões eliminaram o United em 2003/04 e a Juventus na época 2020/21 enquanto os franceses afastaram o Real Madrid em 2009/10 e a Juventus em 2019/20.



Apesar dos golos sofridos contra Ronaldo, o Atlético de Madrid tem a história a seu favor. Os campeões espanhóis, clube onde joga João Félix, não sofre qualquer derrota nos oitavos de final da Champions desde 1997: registou nove vitórias e cinco empates.



O reencontro está marcado para as 20h00, esta quarta-feira, no Wanda Metropolitano.

Os números de Ronaldo em jogos dos oitavos de final da Champions:



Eliminatórias: 17

Apuramentos: 12

Eliminações: 5

Jogos: 34

Vitórias: 19

Empates: 7

Derrotas: 8

Golos: 25