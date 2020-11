Recordista de golos na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo igualou esta noite um registo que pertencia a Lionel Messi. Com o tento frente ao Ferencvaros, o internacional português atingiu a marca dos 70 golos em jogos em casa na prova, igualando o astro argentino do Barça.



De resto, ninguém tem mais golos que ambos em jogos disputados na condição de visitado na prova, segundo os registos da Opta.



Lembre-se que a Juventus bateu o campeão húngaro por 2-1 com o golo da vitória a ser apontado por Morata na compensação.





