É um dado histórico e um sinal dos tempos: esta noite, a Juventus vai jogar sem qualquer jogador italiano no setor defensivo pela primeira vez na sua história.

Na receção ao Ferencvaros, a contar para a 4.ª eliminatória da Liga dos Campeões, a equipa de Turim atua com o polaco Szczesny na baliza e na defesa conta com o colombiano Cuadrado, com o holandês De Ligt e com os brasileiros ex-FC Porto Danilo e Alex Sandro.

Está assim quebrado o registo histórico ao fim de 123 anos e 4371 jogos.

O único italiano no onze, que conta também com Cristiano Ronaldo, é Bernardeschi.