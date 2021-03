Cristiano Ronaldo e Lionel Messi marcaram uma era no futebol mundial. No entanto, será que os dois, como dizem vários jornais internacionais, já passaram o testemunho a Haaland e a Mabppé? O Maisfutebol, em parceria com o Sofa Score, foi ver o que dizem os números dos quatro futebolistas nesta edição da Liga dos Campeões, para tentar perceber a verdade.



Ora é certo que as comparações poderão ser injustas, visto que Haaland é um jogador que não sai muito das imediações da área. É um homem de área e não um criador. Por isso, poderá ser mais comparável com Cristiano Ronaldo, que cada vez joga mais perto da área. Por outro lado, quiçá Mbappé deva ser comparado a Messi pelos terrenos que pisam habitualmente e pela maior liberdade de movimentos.



Com menos jogos que o francês e que o norueguês, Ronaldo é o que tem menos golos marcados na Champions (4). Ainda assim, o português consegue equilibrar o que respeita a assistências e soma tantas quanto Messi e Mbappé (duas cada) enquanto Haaland é o que tem pior registo (apenas uma).



O capitão da seleção nacional tem também o pior registo no que refere a grandes oportunidades de golo criadas (apenas uma) e apenas fica à frente de Haaland na média de dribles bem sucedidos por jogo e passes chave por jogo.



O avançado do Borussia Dortmund, já sabe, é uma máquina goleadora e leva dez golos em 8 encontros. Marca, em média, a cada 53 minutos. Além disso, Haaland criou três grandes oportunidades de golo - mais do que Ronaldo -, mas é o pior no que respeita a dribles bem sucedidos, em relação ao número de assistências e aos passes chave por jogo. Enfim, os números mostram que o habitat natural de Haaland é na área.



Mbappé é quem mais golos marcou do quarteto - marca a cada 105 minutos - e lidera no número de grandes oportunidades criadas. O prodígio francês apenas perde para Messi na média de dribles bem sucedidos por jogo e nos passes chave.



Por último, temos Messi, que ainda consegue superiorizar-se ao duo mais jovem em vários aspetos. Apesar de ter menos golos que Mbappé e Haaland, o argentino faz mais passes chave por jogo, tem a melhor média de dribles por jogo e criou quatro grandes oportunidades de golo - só superado pelo gaulês.



Será que Ronaldo e Messi já passaram o testemunho a Haaland e Mbappé? Veja o quadro: