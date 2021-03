Pela segunda vez seguida na carreira, Cristiano Ronaldo caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o FC Porto.



A primeira vez que os dragões eliminaram uma equipa do internacional português foi em 2003/04. Os dragões liderados por José Mourinho afastaram o Manchester United em Old Trafford, numa edição que acabariam por conquistar.



Além disso, o capitão da seleção nacional voltou a sair da prova nos «oitavos» pelo segundo ano seguido. Na temporada anterior, a Vecchia Signora perdeu contra o Lyon. De resto, só os franceses conseguiram eliminar o português tantas vezes como os dragões: em 2009/10 e no ano anterior.



Ronaldo, de 36 anos, tem 25 golos marcados nos oitavos de final num total de 134 na Liga dos campeões em 176 presenças - sem contabilizar pré-eliminatórias. É, de forma destacada, o melhor marcador da competição e está a um passo de se tornar no jogador com mais presenças (está a uma de Casillas).



Os números de Ronaldo em jogos dos oitavos de final da Champions:



Eliminatórias: 17

Apuramentos: 12

Eliminações: 5

Jogos: 34

Vitórias: 19

Empates: 7

Derrotas: 8

Golos: 25