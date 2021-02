O golo de Federico Chiesa, que ditou o 2-1 no FC Porto-Juventus, no Estádio do Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, ficou marcado por uma forte reação do português Cristiano Ronaldo, no festejo.

Ronaldo seguiu de perto o lance que começou em si até ao cruzamento de Rabiot e, já na área, bem perto de Chiesa, festejou de forma efusiva, com um audível «vamos, vamos!» no relvado do Dragão.