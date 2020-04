Estádio Olímpico de Roma, 2008.



A UEFA lembrou um dos golos mais impressionantes da carreira de Cristiano Ronaldo na partida entre a Roma e o Manchester United, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



A seis minutos do intervalo, Rooney inicia a jogada no corredor central e abre na direita. Paul Scholes cruza para a área e Ronaldo, que nem lá estava quando a bola saiu do pé do colega, surge mais alto que Cassetti (pareceu que pairou no ar) e cabeceia para o fundo da baliza dos italianos.



Lembra-se?