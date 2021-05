O Chelsea foi claramente superior ao Real Madrid e acabou por vencer por 2-0 depois de ter empatado a uma bola na capital espanhola. Com golos de Werner e de Mount, os blues confirmaram a passagem à final onde vão defrontar o Manchester City.



Apesar de entrarem em vantagem, os londrinos não deixaram de olhar a baliza de Courtois. O internacional belga foi obrigado a aplicar-se em duas ocasiões a remates de Rudiger e de Mount, logo aos 12 minutos.



Volvidos dois minutos, o Chelsea marcou por Werner. No entanto, o lance foi anulado por posição irregular do alemão. A equipa de Tuchel estava confortável na partida e mais perto do golo do que o rival espanhol.



A única vez que o Real Madrid assustou Mendy foi aos 26 minutos num disparo de fora da área de Benzema. Dois minutos depois, o Chelsea marcou: Kanté tabelou com Werner, Ramos ficou pelo relvado e o francês isolou Havertz. O prodígio germânico picou a bola perante Courtois e acertou na trave e o compatriota Werner marcou na recarga.



Resultado justíssimo. Sem ideias e sempre dependente dos rasgos de Kroos, Modric ou Benzema, os campeões espanhóis sentiam dificuldades. A excepção foi o lance genial do croata que assistiu o francês para um cabeceamento que Mendy defendeu.



Se o Chelsea já tinha sido melhor na primeira parte, na segunda banalizou o Real Madrid. Os «blues» fartaram-se de desperdiçar ocasiões de golo, o que criou alguma incerteza relativamente ao vencedor da eliminatória.



Kai Havertz atirou à barra num cabeceamento poderoso na área, aos 46 minutos. Thiago Silva cabeceou ao lado e Mount assinou um falhanço incrível na cara do gigante Courtois. O internacional belga teve o mérito de manter o Real Madrid na discussão da eliminatória com uma defesa sensacional com os pés perante Havertz.



Praticamente inexistente no ataque, Zidane substituiu Vinícius e Mendy por Asensio e Valverde e Casemiro por Rodrygo. Todavia, foram os ingleses que estiveram mais perto de marcar por Kanté, valendo o corte sensacional do uruguaio do Real Madrid.



A quatro minutos do final, Mason Mount confirmou a vitória do Chelsea e a passagem à final. Mais do que merecida, sublinhe-se.