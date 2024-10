Além da derrota do Benfica diante do Feyenoord, no Estádio da Luz, do grande jogo de 'cartaz' Barcelona-Bayern Munique e da goleada do Manchester City sobre o Sparta de Praga, há outros motivos de interesse nesta terceira jornada da Liga dos Campeões.

Primeiro, destaque para Darwin Nuñez, avançado ex-Benfica que deu a vitória ao Liverpool, diante do Leipzig, na Alemanha. Marcou aos 27 minutos.

O Inter de Milão, com Taremi a titular, ganhou já nos descontos diante dos suíços do Young Boys, fora de casa. Foi substituto do iraniano, Marcus Thuram, que marcou o golo da vitória.

Num duelo entre equipas que já defrontaram Sporting e Benfica, o Lille venceu o Atlético Madrid na capital espanhola, confirmando a má série de resultados de Diego Simeone.

Com Tiago Santos lesionado e André Gomes fora das opções, o Lille chegou à vitória na segunda parte, através de uma reviravolta. Julián Álvarez até marcou primeiro para os colchoneros, mas um bis de Jonathan David e outro golo de Zhegrova fizeram o 3-1 final.

Finalmente, o Dínamo Zagreb venceu o Salzburgo na Áustria, por 2-0. Golos de Kulenovic e Petkovic fizeram a diferença, aliados a uma expulsão de Schlager, da equipa da casa.

