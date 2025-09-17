Zeno Debast, jogador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão da partida de estreia na Champions frente ao Kairat Almaty, acredita num jogo difícil frente aos cazaques nesta quinta-feira às 20h. O médio mostrou-se ainda feliz por ter falado com Roberto Carlos e afirmou ainda que o Sporting é o melhor sítio para a evolução enquanto jogador.

Conversa com Roberto Carlos em Alvalade

«Foi um pouco difícil falar com Roberto Carlos porque não percebi tudo. Mas o meu amigo estava lá e traduziu, e ele disse-me 'boa sorte para o resto da época'. Fiquei feliz porque depois disso começou a seguir-me no Instagram. Foi um grande momento ver todos estes jogadores [n.d.r: no Legends Charity Game]. Um grande jogador».

Surpresa no jogo do Benfica implica um Sporting mais atento

«O Kairat é uma boa equipa. Merecem estar na Liga dos Campeões. Tiveram bons resultados contra o Celtic e contra outras equipas. Como disse, merecem estar aqui. É uma boa equipa. Mas nós também estamos preparados. [...] Vir da pausa para as seleções é sempre um momento diferente, porque alguns jogadores fizeram dois jogos completos de 90 minutos, outros não jogaram ou apenas treinaram. Por isso foi importante conseguir a vitória, e nós conseguimos. Agora era importante recuperar para este jogo. É um jogo importante, por isso estamos bem preparados e vamos ver amanhã».

Elogios de Rui Borges

«Antes de mais, obrigado pelas palavras. É sempre bom ouvir isso. Mas para mim o mais importante é manter os pés assentes no chão e trabalhar muito. Quero manter os pés no chão. Continuar a trabalhar e a melhorar. Espero melhorar. Somos uma equipa jovem, somos jogadores jovens. Temos muitas coisas para evoluir».

Sporting é o lugar certo para evoluir

«No meu caso foi por isso que escolhi vir para aqui, porque senti logo que era o sítio certo. A primeira sensação quando falei com o clube foi de que era o clube certo para trabalhar esses pontos em que tenho de melhorar. Como disse antes, é mais do que um clube, é mais do que uma família. É bom estar aqui e trabalhar aqui. Estou feliz por estar aqui».