Debast e o encontro com Roberto Carlos: «Feliz por me seguir no Instagram...»
Internacional belga antevê duelo do Sporting frente ao Kairat, para a Liga dos Campeões
Zeno Debast, jogador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão da partida de estreia na Champions frente ao Kairat Almaty, acredita num jogo difícil frente aos cazaques nesta quinta-feira às 20h. O médio mostrou-se ainda feliz por ter falado com Roberto Carlos e afirmou ainda que o Sporting é o melhor sítio para a evolução enquanto jogador.
Conversa com Roberto Carlos em Alvalade
«Foi um pouco difícil falar com Roberto Carlos porque não percebi tudo. Mas o meu amigo estava lá e traduziu, e ele disse-me 'boa sorte para o resto da época'. Fiquei feliz porque depois disso começou a seguir-me no Instagram. Foi um grande momento ver todos estes jogadores [n.d.r: no Legends Charity Game]. Um grande jogador».
Surpresa no jogo do Benfica implica um Sporting mais atento
«O Kairat é uma boa equipa. Merecem estar na Liga dos Campeões. Tiveram bons resultados contra o Celtic e contra outras equipas. Como disse, merecem estar aqui. É uma boa equipa. Mas nós também estamos preparados. [...] Vir da pausa para as seleções é sempre um momento diferente, porque alguns jogadores fizeram dois jogos completos de 90 minutos, outros não jogaram ou apenas treinaram. Por isso foi importante conseguir a vitória, e nós conseguimos. Agora era importante recuperar para este jogo. É um jogo importante, por isso estamos bem preparados e vamos ver amanhã».
Elogios de Rui Borges
«Antes de mais, obrigado pelas palavras. É sempre bom ouvir isso. Mas para mim o mais importante é manter os pés assentes no chão e trabalhar muito. Quero manter os pés no chão. Continuar a trabalhar e a melhorar. Espero melhorar. Somos uma equipa jovem, somos jogadores jovens. Temos muitas coisas para evoluir».
Sporting é o lugar certo para evoluir
«No meu caso foi por isso que escolhi vir para aqui, porque senti logo que era o sítio certo. A primeira sensação quando falei com o clube foi de que era o clube certo para trabalhar esses pontos em que tenho de melhorar. Como disse antes, é mais do que um clube, é mais do que uma família. É bom estar aqui e trabalhar aqui. Estou feliz por estar aqui».