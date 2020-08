A UEFA decidiu atribuir derrotas aos eslovacos do Slovan Bratislava e aos kosovares do FC Pristina, ambas por 3-0, depois destes clubes terem falhado os respetivos jogos da fase preliminar da Liga dos Campeões devido a contarem com casos de covid-19 nos respetivos planteis.

O Slovan Bratislava devia ter jogado a 21 de agosto frente ao Klaksvik, das Ilhas Feroé, na primeira pré-eliminatória, mas falhou o jogo depois de toda a equipa ter ficado em quarentena devido à deteção de dois casos positivos no plantel.

A mesma situação do FC Pristina que deveria defrontar o Lincoln, em Gibraltar, a 18 de agosto. O clube kosovar ainda adiou o jogo para dia 22 depois de ter sido autorizado a trazer novos jogadores, mas também foram detetados novos casos no segundo grupo e o jogo acabou mesmo por ser cancelado.

O comité de disciplina da UEFA já tinha tomado uma decisão semelhante em relação ao KF Drita que também falhou o jogo com o Linfield, que estava marcado para Nyon, devido a dois casos de infeção de covid-19.