A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu, esta sexta-feira, que não há motivo para alterar a realização dos jogos que faltam da Liga dos Campeões, em Lisboa, devido ao surto de Covid-19 em 19 freguesias de cinco concelhos da área metropolitana.



«Uma vez mais, gostaríamos que a situação epidemiológica fosse com menor número de casos por dia, ainda que seja com o número que todos conhecemos. Mas a situação está controlada e implica medidas como as que tomámos em conselho de ministros. É uma situação que estamos a acompanhar e não vemos motivo para que qualquer uma das atividades previstas para um tempo mais dilatado possa sofrer alterações», disse, em conferência de imprensa, negando ainda desconhecer quaisquer contactos entre o seu ministério e a UEFA.



Recorde-se que a capital portuguesa, e em concreto os estádios da Luz e de Alvalade, vai receber uma final a oito (quartos de final, meias-finais e final), com eliminatórias de jogo único. Os quartos de final estão previstos jogarem-se entre o dia 12 e 15 de agosto enquanto as meias-finais ficaram agendadas para os dias 18 e 19. Por sua vez, a final terá lugar dia 23, no Estádio da Luz, confirmou também o organismo que rege o futebol europeu. Todos os jogos vão começar às 20 horas (de Portugal continental).