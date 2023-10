O futebolista argentino Ángel Di María não foi dado como garantido no onze do Benfica pelo treinador Roger Schmidt para o encontro da Liga dos Campeões ante a Real Sociedad, mas o treinador da equipa espanhola, Imanol Alguacil, diz que gosta que os «grandes jogadores estejam em campo» e que quer que assim seja ante os encarnados, na terça-feira.

«Di María é um grande do futebol. Gosto que os grandes jogadores estejam em campo. Se sim, é bem-vindo, porque é um jogador importantíssimo, que fez muito pelo futebol. Que estejam os melhores e que, contra os melhores, sejamos capazes de fazer um grande jogo e ganhá-lo», afirmou Imanol, em conferência de imprensa de antevisão.

Frisando que a equipa vai «respeitar muito o adversário», Imanol deixou a garantia de que a Real Sociedad não está na Luz para «empatar». «O que quer é ganhar e, para isso, temos de dar a nossa melhor versão», perspetivou.

Nitidamente emocionado com o momento do clube na competição europeia, Imanol disse, na parte inicial da conferência de imprensa, que isto é «algo grande» para a Real. «Estou a desfrutar deste momento, ver tantos meios de lá [ndr: espanhóis] e, sobretudo, daqui, porque quer dizer que a nossa Real Sociedad está perante um grande jogo, de Liga dos Campeões, contra um grande rival e num grande estádio», sublinhou, lembrando o passado e o percurso dos últimos anos.

«Estou com muito jogadores que já conheço há oito anos, conheci as suas namoradas, agora esposas e até filhos… se nos dissessem há quatro anos que íamos estar aqui, hoje, a jogar contra o Benfica a possibilidade de continuarmos líderes do grupo na Champions, seguramente que não acreditaríamos. E estamos a fazê-lo e a competir», destacou, admitindo que será preciso «um grande jogo a todos os níveis, caso contrário é impossível ganhar a uma equipa como o Benfica, que tem jogadores de muitíssima qualidade e muitíssima experiência».

Remiro: «Queremos ganhar, mostrar a nossa melhor versão»

Já o guarda-redes Álex Remiro, que também perspetivou o encontro da 3.ª jornada do grupo D, afirmou que a equipa quer «ganhar» e «mostrar» a sua «melhor versão».

«É o próximo jogo e é o mais importante. Ainda faltam muitos pontos. Somos ambiciosos e estamos a ser competitivos. Queremos continuar assim», assinalou.

«Estamos com boas sensações. Tanto a equipa como eu estamos motivados e com vontade de dar uma alegria aos adeptos», expressou.

A Real é líder do grupo D com quatro pontos, os mesmos do Inter. O Salzburgo é terceiro com três pontos e o Benfica é quarto e último classificado do grupo, ainda sem pontos. O Benfica-Real Sociedad tem apito inicial marcado para as 20 horas de terça-feira, tem transmissão na TVI e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.