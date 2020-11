Após a vitória sobre o Olympiakos, Pep Guardiola homenageou Diego Armando Maradona. O técnico catalão do Manchester City recordou uma faixa que um dia viu na Argentina para falar sobre o génio que perdeu a vida esta quarta-feira.



«Demos apoio ao Sergio [Aguero] porque o Diego era seu sogro. Havia uma faixa na Argentina que li há anos e dizia: 'Diego, não importa o que fizeste com a tua vida, importa o que fizeste com as nossas vidas'. O que o Maradona fez na nossa geração... Há poucos jogadores incríveis na história do futebol e ele é um deles. Deu muitas alegrias e tornou o futebol melhor. O que ele fez pelo Nápoles e pela Argentina em 1986 foi inacreditável. Em nome do Manchester City, envio um grande abraço a toda a sua família», disse, à BT Sport.

Em relação à partida em Atenas, Guardiola gostou da exibição da sua equipa e elogiou João Cancelo e Bernardo Silva.



«Os nossos extremos jogaram perto do avançado. O Bernardo, o Foden, o Sterling foram muito agressivos. O Mendy e o João foram fantásticos. No geral a exibição foi de alto nível. Viemos aqui para garantir a presença nos oitavos de final. Conseguimos e agora vamos focar-nos na Liga inglesa», atirou.