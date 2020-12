O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, explicou esta quarta-feira, após a vitória na Áustria que valeu a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que é normal um jogador sair chateado com uma substituição, pela ambição de querer jogar todos os minutos.

«É lógico, eu também sairia zangado porque todos queremos jogar 90 minutos. Os futebolistas importantes, quando lhes toca a substituição por um companheiro que entra com esperança de sair-se bem, é normal que fiquem tocados. Entende-se», afirmou, em conferência de imprensa.

O Atlético venceu o Salzburgo por 2-0, com golos de Mario Hermoso e Carrasco.

No sábado, João Félix e companhia jogam ante o vizinho Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano, às 20 horas, para a 13.ª jornada da liga espanhola. Seis pontos separam as duas equipas, com o Atlético, líder, a ter 26 pontos e ainda menos um jogo que o Real, quarto com 20 pontos.