O treinador do Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, salientou o momento que o Benfica atravessa neste início de época, retribuiu os elogios a Jorge Jesus, lembrando o que o técnico conquistou ao longo da carreira.



«O Benfica está a atravessar um bom momento neste início de época. Está no primeiro lugar do campeonato português e tem um bom treinador, que treina a alto nível há vários anos. As equipas dele lutam sempre por títulos. Ganhou o campeonato brasileiro com o Flamengo e fez bons trabalhos no Al-Hilal e no Sporting», afirmou, em conferência de imprensa, de antevisão da partida de terça-feira, em Kiev.



O técnico romeno de 76 anos salientou que a sua equipa «vai ter um jogo difícil diante de uma equipa muito boa».

«Espero que tenhamos muitos adeptos no estádio a apoiar-nos e a ajudar-nos. Quase todos os jogadores do Benfica têm bastante experiência internacional, como é o caso de Otamendi, Vertonghen, João Mário, Pizzi ou Seferovic. O Benfica gastou muito dinheiro para construir esta equipa. Nós temos uma equipa em boa parte construída com jovens da nossa academia, jovens que espero joguem ao seu nível», disse.

Lucescu lembrou que, na época passada, o Dinamo voltou a competir na Liga dos Campeões «após cinco anos de ausência», pelo que esta temporada«tem de ambicionar mais» do que o terceiro lugar do grupo alcançado na edição anterior.

Por outro lado, o treinador romeno rejeitou que o avançado ucraniano Roman Yaremchuk, antigo jogador da formação de Kiev, seja o único capaz de desestabilizar a defensiva do Dinamo.

«Não sei se o Yaremchuk vai jogar, sequer. Eles têm outros avançados, como o Gonçalo Ramos, o Darwin Núñez ou o Seferovic. Não sei quem irá jogar na frente, mas isso não é o mais importante», observou.