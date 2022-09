[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



A Liga dos Campeões começou com uma surpresa, em Zagreb. O Dínamo ganhou ao todo-poderoso Chelsea por 1-0 e conquistou os três primeiros pontos no grupo E.



Tuchel estreou Aubameyang no ataque junto a Havertz e Sterling, mas o ataque dos blues sentiu-se sempre enormes dificuldades para superar a organização croata. O campeão croata, que teve no ex-Sporting Ristovski um dos melhores em campo e Misic também na equipa inicial, usou e abusou das saídas rápidas para o ataque. Foi, numa dessas situações, que marocu o golo que decidiu o encontro, logo aos 13 minutos.



Orsic, quiçá a maior estrela dos campeões da Croácia, arrancou do seu meio-campo, superou Wesley Fofana em velocidade e bateu Kepa - titular na vez de Mendy. Os londrinos foram praticamente inexistentes na primeira parte em termos ofensivos.



Tuchel não estava a gostar do que estava a ver e substituiu Azpilicueta ao intervalo, lançado Ziyech. O Chelsea melhorou e viu um golo anulado a Aubameyang, aos 50 minutos, por posiçao irregular de Chilwell, jogador que fez a assistência. Na resposta, Ristovski ficou pertíssimo de um golaço - valeu a defesa de Kepa.



Só nos minutos finais é que o Chelsea ameaçou o empate. Reece James acertou no poste num pontapé à entrada da área e na insistência, Livakovic impediu o golo de Jorginho. Um resultado justo para o Dínamo Zagreb que fez por ser feliz. O Chelsea, campeão europeu há duas épocas, perdeu e bem. Foi o resultado de uma exibição cinzenta.

