Apesar de ter saído do FC Porto há três temporadas, Diogo Dalot continua a vibrar com as conquistas portistas e contou, em entrevista ao The Athletic, como viveu a passagem dos dragões aos quartos de final da Liga dos Campeões, ao eliminarem a Juventus, em Turim.

«Já há muito tempo que não festejava uma vitória do FC Porto daquela forma. Foi algo fantástico. Estava com a minha namorada. A minha mãe estava a festejar. Foi fantástica a forma como venceram. Fiquei triste apenas pelos adeptos, porque não estavam no estádio», disse o lateral português que joga no Milan por empréstimo do Manchester United, destacando um jogador portista.

«Pepe é de outro mundo. Há poucos jogadores que chegam a esta idade e continuam mais três ou cinco anos. É algo que vem de dentro deles. Eles não querem parar, querem ser bem-sucedidos», disse Diogo Dalot, recordando outro jogador com uma longevidade impressionante.

«Às vezes, no Milan, olho para o Zlatan e penso para mim, como é que é possível que este tipo de 39 anos tenha tanta vontade como alguém com 20 ou 21? Ele já ganhou todo. Já fez tudo. Deixa-me maravilhado. Se ele tem 39 e faz isso todos os dias, porque é que eu não posso fazer o mesmo?», apontou.