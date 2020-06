No dia em que se ficará a conhecer onde será disputada a fase final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões, a que Portugal se candidatou, as autoridades da Saúde garantiram que estão reunidas todas as condições de segurança para a prova acontecer em Portugal.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que a DGS, que também está envolvida no apoio à candidatura portuguesa à organização da prova tem feito, com a Federação Portuguesa de Futebol, «um trabalho muito profícuo na retoma do campeonato, cujo resultado está à vista, já que os jogos têm sito feitos com o máximo de segurança possível.»

«Dá confiança aos organismos internacionais para poderem trazer para Portugal esta prova europeia, que muito orgulhará o nosso país», frisou o governante em conferência de imprensa de ponto da situação da covid-19 em Portugal.

A decisão da UEFA será conhecida esta quarta-feira ao início da tarde após a reunião do Comité Executivo.

«Será uma boa decisão dos organismos europeus trazer para Portugal a Champions. Com segurança, como tem sido com segurança a retoma do campeonato, com circuitos definidos, com testagens aos jogadores… com toda a metodologia que a DGS tem implementado e continuará a trabalhar», apontou.

Presente na conferência estava também a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que destacou que, mesmo a região de Lisboa [onde decorrerá a prova, caso seja em Portugal] tendo tido nas últimas semanas pelo menos dois terços dos novos casos de covid-19 no país, a segurança da prova não está em causa. «O nosso país é um país seguro. Lisboa e Vale do Tejo tem esta situação porque estamos a procurar ativamente e a isolar e continua a ser uma região segura».

«Temos um exemplo excelente que é a forma como o campeonato tem acontecido, sem problemas, quer para os jogadores e equipas técnicas, quer para o público em geral. E esse trabalho também resultará para a Champions», apontou Graça Freitas.

«O que eu desejo é que possamos continuar a colaborar e que Portugal seja escolhido para esta prova de futebol que é tão importante para o nosso país», disse ainda a diretora-geral da Saúde, frisando: «Se corre bem para o nosso campeonato, também correrá para as outras provas.»

Questionada sobre a possibilidade de haver público nos jogos da Liga dos Campeões, a diretora-geral da Saúde diz que todas as decisões serão tomadas em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e que «é precoce dizer o que quer que seja» sobre isso.